Свыше 60 тысяч жителей Псковской области перешли на электронные трудовые книжки. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Отделении СФР.

Как подчеркнули в ведомстве, ЭТК – современный цифровой аналог бумажного документа, который невозможно потерять или испортить.

Выписку из электронной трудовой можно заказать онлайн в любое время – это один из самых популярных сервисов Соцфонда на портале «Госуслуги». В октябре им воспользовались почти 3,9 млн раз по всей России. Выписка доступна в личном кабинете, что удобно при поиске работы, оформлении пенсии и получении госуслуг.

В Отделении СФР по Псковской области отметили: тем, кто впервые устраивается на работу официально, бумажная трудовая не нужна – сведения о карьере сразу хранятся в электронном виде. Поддержка рынка труда – задача нацпроекта «Кадры».