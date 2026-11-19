40 тысяч рублей штрафа назначил Псковский городской суд иноагенту, который не отчитался о своей деятельности перед Минюстом. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Отчеты нужно было предоставить в установленные сроки, но гражданин, включенный в реестр иностранных агентов, этого не сделал. Тем самым он нарушил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Суд признал его виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Повторное совершение аналогичного правонарушения учли как отягчающее обстоятельство.