На международной выставке «АРКА» в павильоне №20 «Форум» центра «ВДНХ Экспо» работает стенд Псковской области «Псков! Живое наследие. Свет из глубины веков». Об этом «Псковской правде» сообщили в правительстве региона.

Посетители смогут увидеть, как идет реставрация знаковых для области объектов. В экспозиции – ансамбль Псково-Печерского монастыря, церковь Николы со Усохи в Пскове, здание семинарии на улице Советской, палаты Трубинских, двор Постникова и двор Подзноева: представлены ход и результаты работ на каждом из них.

Еще один раздел рассказывает о научном сопровождении сохранения наследия – через материалы археологических исследований и примеры музейной реставрации. В центре внимания здесь копия иконы «Успение Пресвятой Богородицы» («Облачное Успение») из Псковского музея-заповедника: она, в частности, показывает, как работают методы консервации и воспроизведения памятников иконописи.

Самый необычный раздел – выставка артефактов, архитектурных элементов и их копий, характерных для псковской архитектурной школы. Вблизи можно рассмотреть деревянный зубчатый лемех, муравленый (зеленый) изразец, фрагмент лепного декора и голосник – керамический элемент, который применяли в акустике древних храмов. На стенде также есть полиграфия о туристическом и паломническом потенциале области и каталоги фонда инвестиционного развития – о возможностях государственно-частного партнерства в сфере сохранения культурного наследия.