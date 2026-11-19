Жителя Санкт-Петербурга отправили на шесть лет в колонию-поселение за смертельное дорожно-транспортное происшествие с автобусом в Пушкиногорском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

Петербуржец, находясь в нетрезвом виде, ехал по грунтовой дороге со стороны пушкиногорской деревни Салтаново в направлении автомобильной трассы М-20 «Санкт-Петербург – Невель». На переднем сидении находилась пассажирка.

Поворачивая направо, водитель выехал с второстепенной дороги на встречную полосу движения главной дороги, где столкнулся со следовавшим во встречном направлении автобусов. В результате ДТП пассажирка получила травмы, повлекшие её смерть.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «а» части 4 стать 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

В ходе судебного заседания петербуржец раскаялся в содеянном, извинился перед дочерью погибшей и согласился с предъявленными ему исковыми требованиями.

При вынесении приговора Пушкиногорский районный суд учел наличие смягчающих – инвалидность, раскаяние в содеянном и признание вины – и отсутствие отягчающих обстоятельств. Мужчину отправили на шесть лет в колонию-поселение. На протяжении двух лет его также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств.

Приговор еще не вступил в свою законную силу и может быть обжалован.