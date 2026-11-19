Почти четверть населения Псковской области сделала прививку от гриппа: по данным на 13 ноября вакцинированы 134 792 человека, охват составил 23,92%. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве обратили внимание на то, что привиться еще не поздно, вакцина в наличии. Сделать это стоит прежде всего тем, кто входит в группы риска.

Это часто болеющие ОРВИ, люди с хроническими заболеваниями – в том числе с болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, – а также маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

По словам специалистов, прививка остается самой эффективной защитой от гриппа и его тяжелых осложнений. Вакцинироваться можно в поликлинике.