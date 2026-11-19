Рыбу на 260 тысяч рублей незаконно выловил браконьер в Псковском озере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, к незаконному вылову причастен 55-летний житель Печорского района. Используя рыболовные сети, мужчина добыл из Псковского озера судака, густеру, плотву, щук и окуней. Ущерб превысил 260 тысяч рублей.

У печерянина изъяли лодку, рыболовные сети и весь незаконно добытый улов.

В отношении жителя Печорского района возбудили уголовное дело в рамках части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Мужчине грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты лили иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, исправительных или принудительных работ на срок до двух лет, обязательных работ на срок до 480 часов, а также лишения свободы на срок до двух лет. Полиция продолжает расследовать дело.