Дебошем на борту закончился полет из Калининграда в Псков для 35-летней пассажирки – ее доставили в дежурную часть и составили протокол. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Полицию вызвали на стоянку самолета в международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги. Во время рейса женщина вела себя агрессивно: выражалась нецензурно, размахивала руками и схватила бортпроводницу за горло.

Замечания экипажа и пассажиров она игнорировала.

В дежурной части в отношении нарушительницы правоохранителями был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).