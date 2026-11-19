С 12 ноября в Гдовском музее истории края работает персональная выставка художника Андрея Борозденкова. В выставочном зале представлено около 60 картин, которые наполнили пространство яркими образами и эмоциями, сообщили в учреждении.
С 12 ноября в Гдовском музее истории края работает персональная выставка художника Андрея Борозденкова. В выставочном зале представлено около 60 картин, которые наполнили пространство яркими образами и эмоциями, сообщили в учреждении.
На выставке можно увидеть разнообразные произведения: от «городских пейзажей с уютными петербургскими двориками» до «сельских домиков-избушек», вызывающих поэтическую ностальгию. Также представлены портреты и картины в фантастическом стиле с невиданными европейскими городами. «На выставке действительно много интересного», – отметил Андрей Борозденков на презентации.
На открытии автор поделился своими мыслями о творчестве и пути, который он прошел к написанию картин, добавив немного юмора и самоиронии в свои рассказы.
Завершилось мероприятие чаепитием. Участники обсудили не только картины, но и жизнь в глубинке. «Жить на природе гораздо приятнее, чем в шумном и многолюдном Петербурге», – поделился художник. Большинство его команды – это люди, которые провели значительную часть жизни в крупных городах, таких как Омск, Санкт-Петербург и Псков, но теперь находят вдохновение у Чудского озера.
Выставка Андрея Борозденкова будет открыта для посетителей до 12 декабря.
В Гдовском музее истории края приглашают всех желающих познакомиться с творчеством художника и насладиться атмосферой его работ.