С 12 ноября в Гдовском музее истории края работает персональная выставка художника Андрея Борозденкова. В выставочном зале представлено около 60 картин, которые наполнили пространство яркими образами и эмоциями, сообщили в учреждении.



На выставке можно увидеть разнообразные произведения: от «городских пейзажей с уютными петербургскими двориками» до «сельских домиков-избушек», вызывающих поэтическую ностальгию. Также представлены портреты и картины в фантастическом стиле с невиданными европейскими городами. «На выставке действительно много интересного», – отметил Андрей Борозденков на презентации. На открытии автор поделился своими мыслями о творчестве и пути, который он прошел к написанию картин, добавив немного юмора и самоиронии в свои рассказы.