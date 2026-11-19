Псковский городской суд избрал домашний арест жителю Латвии, обвиняемому в покушении на дачу взятки сотруднику таможенных органов. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу.

По данным расследования, 13 ноября мужчина в пешем порядке пересекал границу Евразийского экономического союза. После совершения административного правонарушения по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ – перемещения 2000 евро в месте, затрудняющем их обнаружение, а именно в подошве обуви, – он решил передать сотруднику таможни 400 евро за действия в свою пользу, входящие в служебные полномочия должностного лица. Целью было скорейшее прохождение через границу.

Довести умысел до конца мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам: должностное лицо отказалось принять взятку и уведомило начальника Псковской таможни о факте склонения к коррупционному правонарушению.

Действия квалифицированы по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Изучив материалы, выслушав доводы сторон и оценив обстоятельства дела, суд отказал в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу и избрал домашний арест по 13 января 2027 года включительно.