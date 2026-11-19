Более 100 грузовиков ждут выезда из России в Латвию перед МАПП «Убылинка» на госгранице в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в ФТС России.

Как отметили в ведомстве, данные приведены на 19 ноября. Очередь выросла из-за того, что латвийская сторона принимает транспорт неритмично.

С первой декады ноября число принятых Латвией машин снизилось на 25%.

В Федеральной таможенной службе также не исключают, что грузовики начнут скапливаться и перед другими российскими пунктами пропуска – в том числе из-за ограничений на границах Республики Беларусь со странами Евросоюза.