29 студентов Великолукского механико-технологического колледжа начали осваивать профессию пилота беспилотных летательных аппаратов – в учреждении открылся первый в Псковской области класс БПЛА, сообщает «Великолукская правда. Новости».

«Хотелось бы до конца освоить эту профессию, потому что сейчас она очень востребована. Беспилотники применяются в гражданской сфере – в МЧС, сельском хозяйстве, спасательных операциях. Это возможность помогать людям и доказать, что профессия связана не только с военными задачами, но и с мирной жизнью», – рассказал студент Великолукского механико-технологического колледжа по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» Сергей Тимонен.

Класс появился при поддержке Народного фронта в рамках федерального проекта «На высоте», который развивает гражданское применение дронов и знакомит молодежь с отраслью. На церемонии открытия побывали представители региональной и муниципальной власти, педагоги и студенты.

Преподаватель Николай Павлов назвал проект народным. «Это результат огромного труда наших инженеров, волонтеров и наставников, которые объединились, чтобы дать нам не просто новые парты и компьютеры, – нам дали в руки технологии, которые уже сегодня меняют облик целых отраслей», – подчеркнул он.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на открытии сравнила навыки управления дронами с водительскими правами: без них, по ее словам, сегодня невозможно шагнуть в будущее в любой профессии.

Руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко отметил масштаб проекта: программа «На высоте» уже в этом году будет реализована в семидесяти регионах страны, а двести классов до конца года должны начать работу.

Как отмечают организаторы, интерес молодежи к беспилотным системам растет с каждым годом, и такие классы дают возможность освоить востребованную профессию.