Житель Псковской области может за один звонок голосовому помощнику «Ольга» рассказать сразу о нескольких проблемах – система разделит их на отдельные вопросы и предложит категории. О том, как устроена работа системы приема обращений на прямую линию губернатора, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, технически искусственный интеллект «Ольга» собран из нескольких компонентов: Asterisk, в частности, отвечает за телефонные соединения, Whisper переводит речь в текст, Qwen анализирует смысл обращения, а синтез речи формирует ответ. Объединяет их программная система, разработанная в регионе.

Главное – не распознавание слов, а понимание сути, уточнил начальник управления.

Виталий Рахманов отметил, что, если человек сообщает о разбитой дороге, отсутствии освещения и перебоях с водой, система выделит три отдельных вопроса, сохранит исходное обращение и подберет категории. Тематику она определяет по региональному классификатору, адреса – по государственному адресному реестру.

Финальное решение, куда направить обращение, ИИ не принимает: результаты проверяют специалисты. Такой подход – специализированные модели, региональные данные и человеческий контроль – развивают в рамках проекта «ГосGPT».