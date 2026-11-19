Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации президентских нацпроектов. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Главным критерием достижения нацпроектов глава региона назвал показатели и результаты региональных проектов. По этому параметру в 2025 году Псковская область заняла второе место среди всех субъектов страны. При этом выросла ответственность: добавились дополнительные показатели и результаты, пять из них – под риском.

Речь идет о демографии, диспансеризации и строительстве объектов образования. По диспансеризации и стройке, по словам Михаила Ведерникова, выстроена системная работа с главврачами и подрядчиками, снимаются накопившиеся проблемы, но сложные моменты остаются – например, по ЭКО и репродуктивной диспансеризации.

Отдельно губернатор остановился на демографии: глобальные тенденции одномоментно не переломить, но сделать Перинатальный центр особенно удобным и привлекательным, в том числе для иногородних, реально – чтобы жители не уезжали и приезжали новые. Профильным министерствам поручено до принятия бюджета подготовить конкретные предложения с учетом возможностей нацпроекта «Семья».

Еще один вопрос – выставление неустойки нерадивым подрядчикам.

«Своевременные и неотвратимые санкции удерживают исполнителей контрактов и не дают срокам срываться», – обратил свое внимание Михаил Ведерников.