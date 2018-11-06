Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

+2 рубля в кассу

С 10 ноября проезд в общественном транспорте Пскова будет стоить 25 рублей

Текст:
Алексей Кедров
6 ноября 2018 года, 10:13
Фото: Андрей Степанов
0

Псковичам придется платить на 2 рубля больше. Что цена билета на проезд в общественном транспорте вот-вот изменится, сомневаться не приходилось. Тариф на проезд в псковском автобусе не менялся два года, а в Великих Луках (где билет сейчас стоит 20 рублей) аж с 2014-го, хотя цена на топливо за это время прилично выросла. Да и новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец в недавнем эксклюзивном интервью «Псковской правде» не просто намекнул, а сказал открытым текстом, что тариф надо менять, иначе предприятию не выжить.

Новый предельный тариф стоимости проезда в общественном транспорте в Пскове подняли до 27 рублей, а в Великих Луках — до 24 рублей. Он дает право перевозчикам повысить стоимость проезда в этом пределе, хотя, если финансово-экономическое состояние позволяет, они могут стоимость проезда не повышать или увеличивать не так сильно.

Как прокомментировал постановление областной администрации и. о. начальника областного комитета по транспорту Игорь Сильченков, многие частные перевозчики, работающие по упрощенной системе налогообложения, могут и не повышать стоимость проезда, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке. Новую предельную стоимость проезда комитет по тарифам установил на основании расчетов о деятельности региональных перевозчиков различных форм собственности.

ОСТАЛЬНОЕ ПОТОМ

К сожалению, «Псковпассажиравтотранс» не из числа финансово успешных предприятий.

— Повышение стоимости проезда — вынужденная мера, жизненная необходимость. Это позволит спасти государственное предприятие от закрытия. Существуют серьезные объективные предпосылки для такого решения, — пояснил Николай Киянец и добавил, что с весны только стоимость топлива возросла на 20 %, а это треть от общей суммы затрат всего автотранспортного предприятия.

Угроза потерять государственное транспортное предприятие есть, вспомним Великие Луки, где это уже случилось. Горожан возят частники, дорого, без льгот и только по выгодным им маршрутам. А кто будет возить школьников из отдаленных деревень? Сейчас в области их в убыток себе доставляет на учебу и обратно «Псковпассажиравтотранс».

Кроме того, в автопарке работает более 1800 человек, их зарплата не повышалась несколько лет. На сайте профсоюзной газеты «Солидарность» председатель профсоюзной организации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Пётр Косяк рассказал, что стоимость проезда сейчас составляет 23 рубля, а себестоимость — более 30 рублей. Из-за этого в последние пять лет не повышалась зарплата, а задержки с ее выплатами доходили до двух недель.

— У нас же зарплаты не московские, а порядка 20 тысяч рублей. Если их получить сразу, то это еще ничего, а если эту сумму размазать на четыре выплаты... Вот пятого числа человеку надо платить 8 тысяч рублей за кредит или ипотеку, а на руки он получил 2 тысячи рублей — остальное, мол, потом. И что делать? — привел пример Пётр Косяк.

ЕЗДИШЬ ЧАСТО — ЭКОНОМИШЬ

Стоимость проезда в общественном транспорте в Пскове будет повышаться поэтапно. Сейчас она увеличится на 2 рубля, не достигнув предельно установленного тарифа. При этом стоимость месячного проездного билета пока останется прежней: кто ездит много, тот на этом экономит. Следующее повышение тарифа ожидается в начале следующего года.

Кстати, стоимость автобусных билетов, например, в Великом Новгороде увеличена до 27 рублей еще в апреле, в Ленинградской области одна поездка стоит 40 рублей уже давно. При этом уровень затрат у всех автотранспортных предприятий примерно одинаков.

В перспективе «Псковпассажиравтотранс» вместе с комитетом по транспорту предложит псковичам гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов. Планируется, что с декабря можно будет купить проездной билет, действующий только по рабочим дням. В выходные не ездишь — сэкономишь.

Сейчас в Пскове действует пять видов проездных билетов: льготный, школьный, студенческий, а также месячные билеты для граждан и организаций.

— Корректировка тарифной сетки ведется в первую очередь для удобства жителей Псковской области, — отметил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец.

Ну и тема электронных проездных билетов, в том числе и с применением валидаторов, снова оживилась. Сейчас на предприятии изучают юридические основания, технические условия и стандарты для ее установки. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
1 ноября 11:29

«Псков сможет избежать ошибок Флоренции»

Псковичам предлагают не рассматривать туристов в качестве источника дохода

Экономика
1 ноября 09:37

Мужская территория

Мода на барбершопы добралась и до Пскова

Экономика / Инвестиции
22 октября 09:33

Больший потенциал

Нинель Салагаева считает, что у Псковской области есть все предпосылки стать экономически сильным регионом

  • Очередной этап противоаварийных работ начался в «Доме Печенко» в Пскове
  • Выставка печатной графики Сальвадора Дали заработает в Пскове 8 ноября
  • Большой этнографический диктант в Псковской области написали почти 600 человек
  • Изменились сроки продажи проездных билетов в кассах «Псковпассажиравтотранса»
  • Наталия Чиркова в 2019 году возглавит объединенный бизнес ВТБ в Псковской области
  • Подведены итоги открытого кубка Псковской области по фехтованию
  • Концерт «Музыка в темноте» пройдёт в псковской филармонии 9 ноября
  • Против двух телефонных воришек в Великих Луках завели уголовные дела
  • Псковский агротехнический колледж отметил своё 115-летие шахматным турниром
  • Псковичи выступят в пяти номинациях II Международных Парадельфийских игр
  • Михаил Ведерников и Наталия Соколова обсудили вопросы обеспечения безопасности детей
  • В Пскове идёт поиск свидетелей ДТП, в котором водитель сбил инвалида и скрылся
  • Работники «Псковгеокабеля» получить зарплату благодаря действиям прокуратуры
  • Псковская делегация участвует во всероссийском съезде директоров клубных учреждений

    • 5 ноября

  • В Пскове из-за демонстрации 7 ноября перекроют центр города
  • За звание лучшего художника страны приглашают побороться жителей Псковской области
  • Прохладная погода без осадков ожидается сегодня в Псковской области
  • По телефону доверия жители Псковской области могут сообщить, где торгуют наркотиками

    • 4 ноября

  • Псковичи отмечают праздник стрит-артом
  • Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
  • Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
  • Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
  • Сегодня отмечают День народного единства

    • 3 ноября

  • Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
  • В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
  • Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове
  • Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября
  • В Псковском районе продолжают розыск пропавшей женщины
  • В субботу псковичей ожидает дождливая погода

    • Новости

    Общество / Здоровье
    Ольга Нефёдова 6 ноября 10:55

    Инсульт — логичный исход

    Как избежать страшного заболевания

    Экономика / Туризм
    19 октября 09:15

    Автобусом и на «Ласточке»

    Российские школьники едут на Псковщину, чтобы попасть на «Живые уроки»

    Экономика
    17 октября 09:53

    В поисках бизнес-ангела

    Победители регионального предпринимательского конкурса спустя год рассказали об успехах и проблемах реализации своих проектов