+2 рубля в кассу

Псковичам придется платить на 2 рубля больше. Что цена билета на проезд в общественном транспорте вот-вот изменится, сомневаться не приходилось. Тариф на проезд в псковском автобусе не менялся два года, а в Великих Луках (где билет сейчас стоит 20 рублей) аж с 2014-го, хотя цена на топливо за это время прилично выросла. Да и новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец в недавнем эксклюзивном интервью «Псковской правде» не просто намекнул, а сказал открытым текстом, что тариф надо менять, иначе предприятию не выжить. Новый предельный тариф стоимости проезда в общественном транспорте в Пскове подняли до 27 рублей, а в Великих Луках — до 24 рублей. Он дает право перевозчикам повысить стоимость проезда в этом пределе, хотя, если финансово-экономическое состояние позволяет, они могут стоимость проезда не повышать или увеличивать не так сильно. Как прокомментировал постановление областной администрации и. о. начальника областного комитета по транспорту Игорь Сильченков, многие частные перевозчики, работающие по упрощенной системе налогообложения, могут и не повышать стоимость проезда, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке. Новую предельную стоимость проезда комитет по тарифам установил на основании расчетов о деятельности региональных перевозчиков различных форм собственности.

ОСТАЛЬНОЕ ПОТОМ

К сожалению, «Псковпассажиравтотранс» не из числа финансово успешных предприятий. — Повышение стоимости проезда — вынужденная мера, жизненная необходимость. Это позволит спасти государственное предприятие от закрытия. Существуют серьезные объективные предпосылки для такого решения, — пояснил Николай Киянец и добавил, что с весны только стоимость топлива возросла на 20 %, а это треть от общей суммы затрат всего автотранспортного предприятия. Угроза потерять государственное транспортное предприятие есть, вспомним Великие Луки, где это уже случилось. Горожан возят частники, дорого, без льгот и только по выгодным им маршрутам. А кто будет возить школьников из отдаленных деревень? Сейчас в области их в убыток себе доставляет на учебу и обратно «Псковпассажиравтотранс». Кроме того, в автопарке работает более 1800 человек, их зарплата не повышалась несколько лет. На сайте профсоюзной газеты «Солидарность» председатель профсоюзной организации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Пётр Косяк рассказал, что стоимость проезда сейчас составляет 23 рубля, а себестоимость — более 30 рублей. Из-за этого в последние пять лет не повышалась зарплата, а задержки с ее выплатами доходили до двух недель. — У нас же зарплаты не московские, а порядка 20 тысяч рублей. Если их получить сразу, то это еще ничего, а если эту сумму размазать на четыре выплаты... Вот пятого числа человеку надо платить 8 тысяч рублей за кредит или ипотеку, а на руки он получил 2 тысячи рублей — остальное, мол, потом. И что делать? — привел пример Пётр Косяк.

ЕЗДИШЬ ЧАСТО — ЭКОНОМИШЬ