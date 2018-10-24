Каждому по билету

Чуть больше месяца, с 13 сентября, обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» исполняет Николай Киянец, приехавший к нам из Подмосковья. «Псковская правда» взяла эксклюзивное интервью у нового руководителя и расспросила о ситуации на предприятии.

— Николай Анатольевич, кто вам предложил занять пост директора «Псковпассажиравтотранса»? — Моя профессиональная деятельность всецело связана с пассажирским автомобильным транспортом. В Псковской области автомобильный транспорт доминирующий. Работать надо везде, я люблю работать, поэтому минувшим летом сам обратился в отдел кадров предприятия. Сначала работал советником руководителя, а потом был назначен заместителем генерального директора. — Вы переехали в Псков или будете приезжать в город только на время работы? — Псков — красивый старинный русский город с многовековой историей. Мне он очень нравится. Я переехал, поскольку считаю, что этот проект для меня не временный. Я уже обосновался, чувствую себя жителем города, живу проблемами региона. Иногда в Псков приезжает семья, иногда я сам езжу в Подмосковье, но это очень редко, как правило, кратковременно в выходные. И не мешает производственной деятельности.

ГЛОТОК ВОЗДУХА

— Какие проблемы на предприятии предстоит решать? — Говорить об этом грустно и неинтересно. Интересно говорить о том, чего хочется достичь. А хочется, чтобы были удобные маршруты, хороший подвижной состав. Хочется, чтобы были улыбающиеся лица, чтобы ездить на псковских автобусах было приятно. Хочется, чтобы объекты транспортной инфраструктуры — остановки — были современные, чтобы заездные карманы были комфортные, чтобы автобусы не ломались. Для всех регионов проблемы одинаковые: ломаются автобусы, недостаточно водителей, единичные регионы могут похвастаться свежим парком и отменным финансированием. — Что удалось уже сделать для выхода из финансового кризиса? Каково участие администрации области в жизни предприятия? — Финансовую поддержку администрации, может быть, не видно со стороны, но для предприятия выделяемые средства — это глоток воздуха. В сентябре и октябре нам выделили субсидии, которые позволили выплачивать зарплату, закупать топливо, оплачивать запчасти и покрыть долги за коммунальные услуги. — Была задолженность по зарплате? — Своевременная выплата заработной платы — это больная тема нашего предприятия. Мы выплачиваем зарплату 30-го числа за первую половину месяца и 15-го числа производим окончательный расчет за месяц. Фонд заработной платы оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Дневная выручка нашего предприятия равна 1/18 фонда заработной платы. С ежедневными затратами на топливо это небольшая сумма. Заработную плату за август предприятие начало выплачивать 17 сентября. К сожалению, на расчетном счете не удалось аккумулировать достаточно средств, чтобы рассчитаться со всеми сотрудниками одномоментно. Часть персонала получила сразу 100 % зарплаты (филиалы), а по головному предприятию выплата производилась веерно — по 20-30 %, потом проходили еще раз, и так далее. Задержка окончательного расчета составила не более 10-12 дней. Выделенная губернатором субсидия позволила рассчитаться более оперативно.

КСТАТИ «Псковпассажиравтотранс» обслуживает Псков и 17 районов области. Ежедневно на маршруты выходит около 400 автобусов.

«ПАЗИК» НА ДВОИХ

— Обеспечение транспортной доступности в регионе губернатор Михаил Ведерников ставит одним из приоритетных направлений работы. Будет ли как-то меняться пригородная сеть? Нужны ли там, на ваш взгляд, корректировки? — Мы планируем оптимизацию маршрутной сети, но она произойдет не обвально, не революционно, а постепенно. Есть экономика, а есть социальные гарантии. Задача — сбалансировать их, чтобы люди, с одной стороны, знали, что транспортная доступность обеспечена. А с другой стороны, надо хорошо понимать, какой нагрузкой это ложится на экономику предприятия и бюджет региона, то есть на нас с вами, поскольку мы являемся налогоплательщиками. Получается, что порой желание одного человека удовлетворяется за счет всех остальных. Мы будем прилагать все усилия, особенно на перспективных направлениях, чтобы обеспечить людей соответствующим видом транспорта. — Давайте поговорим о тарифах. Ждет ли псковичей повышение цен на проезд? Какой должна быть стоимость проезда, чтобы предприятие развивалось и не скатывалось в постоянный кризис? — Мы анализировали ситуацию в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Там тарифы выше нашего. Объективная необходимость повышения тарифов существует. Давайте сравним цены на топливо, на продукты питания, на хлеб. Что мы видим? Они почти одинаковые и значительных отличий не имеют. Почему же хлеб стоит одинаково, литр топлива стоит одинаково, автобус стоит одинаково, а стоимость проезда должна быть гораздо ниже? Сегодня администрация Псковской области поддерживает необходимый уровень тарифов, оценивая экономически обоснованный тариф через себестоимость перевозок и уровень жизни в регионе, сравнивая эти два фактора, принимает обоснованные решения. Изначально весь пассажирский транспорт, обеспечивающий социальные функции, финансово поддерживается властью. Методы поддержки могут быть различны, в одних регионах низкие тарифы создаются путем финансирования приобретения автобусов, что позволяет исключить затраты предприятия на амортизацию. В других регионах выплачивают дотацию или субсидии, в третьих — покрывают убытки. Но суть остается неизменной. Общество обеспечивает гарантии своих граждан на перемещение по социально ориентированной цене. Действующий в регионе тариф не позволяет предприятию обеспечить себя возобновляемыми источниками доходов. Дополнительно на «Псковпассажиравтотранс» возложена важная социальная функция — очень много мы перевозим школьников, вся пригородная маршрутная сеть заточена на перевозку учащихся. Сеть сильно разветвленная, учащиеся проживают некомпактно, разбросаны по селам и хуторам, где плотность населения очень-очень низкая. Чтобы перевезти одного-двух-трех учащихся, автобусу приходится проезжать иногда по 20-25, 40, а порой и 50 километров. «ПАЗик» на 36 человек везет двоих — какова эффективность? Нужной эффективности не будет даже на легковом автомобиле, когда два человека поедут на расстояние 50 км. В теории автотранспорта самые эффективные — это короткие маршруты протяженностью 5-10 км. Самые сложные по экономике — междугородные маршруты на 50 и более километров. В нашем регионе пригородные маршруты под стать междугородным. Эффективность их обслуживания очень низкая, возникает объективная необходимость в дополнительной финансовой поддержке. — Сколько автобусов насчитывает парк предприятия? Сколько из них требуют замены? Когда появятся на улицах города новые автобусы? — В парке предприятия числится 508 автобусов различных классов, моделей и модификаций. Город Псков обслуживают 103 больших автобуса. Около 20 % парка — относительно свежие автобусы (до 7 лет эксплуатации). Остальные автобусы нуждаются в скорейшем обновлении. «Мерседесам» больше 20 лет, девяти автобусам «Вольво» — более 30 лет. Один автобус большой вместимости российского производства стоит от 8 до 12 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Сегодня ни один производитель автобусной техники не работает на склад. Нигде новые автобусы просто так не стоят. Автобусы можно получить в течение года, в очень крайнем случае через полгода. Появление новых автобусов во многом зависит от финансовой ситуации. Говорить о массовом обновлении парка пока рано.

КСТАТИ Ежегодно автобусы предприятия перевозят более 40 миллионов пассажиров и обеспечивают три четверти пассажирских перевозок в регионе.

В ИНТЕРЕСАХ ПАССАЖИРА

— Расскажите поподробнее о пилотном инвестиционном проекте. Речь идет о маршруте № 30, на котором недавно появились новые автобусы. В чем суть этого проекта? — Данный проект стал возможен при поддержке администрации Псковской области и Пскова. Маршрут № 30 перспективный, связывает два крупных микрорайона города — Завеличье и Запсковье. Инвестор — одна из компаний-перевозчиков, которая обратилась в «Псковпассажиравтотранс» со своим предложением. Мы хорошо понимали, что ранее тридцатка использовалась как донор. Средний выход автобусов на маршрут, при плане четыре единицы, составлял 2,4 автобуса. Маршрут в первом полугодии был высокодоходным, но к июлю стал убыточным. Ситуация усугублялась. В результате было принято решение поменять подвижной состав и обеспечить стабильную работу маршрута. Инвестор приобрел подвижной состав, закупает топливо, платит водителям заработную плату. Сам обслуживает машины, меняет шины, закупает запчасти и расходные материалы. — Прибыль тоже получает инвестор. В чем ваш интерес? — Можно ли привлечь инвестора как альтруиста? С одной стороны, есть старые автобусы, в которые пассажирам не хочется заходить, и есть срывы транспортной работы, рейсы зачастую просто не выполнялись. С другой стороны, есть новые автобусы, стабильная работа маршрута и корректный персонал. Что выберет пассажир — житель Пскова? Наверное, выбор очевиден. Если ранее рейсы выполнялись с интервалом 25 минут, то теперь автобусы идут с интервалом 12 минут. Если раньше в час было 2 отправления, то теперь их число возросло до 5. И если позволите немного статистики, время ожидания автобуса на остановке — половина интервала. В текущей ситуации это 6 минут, а ранее было 12 — 15 минут. Для сравнения: интервал движения московского метро составляет 4,5 минуты. В чем интерес? Обслуживание маршрута улучшилось. Регулярность увеличилась. Сходы с линии прекратились. Все социальные гарантии, которые были предписаны на этих перевозках, обеспечиваются. Брендирование автобусов «Псковпассажиравторанс» произведено. Кто выиграл? Пассажир! А что еще нужно? Это пилотный инвестпроект, на котором отрабатываются технические и технологические решения. — Не так давно в своей группе «ВКонтакте» вы предложили псковичам высказаться, каким должен быть удобный проездной билет. Псковичи активно предлагали варианты. Есть ли уже видение, каким должен быть проездной, исходя из полученной информации? — В процессе исследования мы выявили несколько закономерностей в пожеланиях пассажиров. Во-первых, это безлимитный проездной на месяц, он сегодня уже существует. Второе: билет на ограниченное количество поездок: 10, 60, 70 и так далее. В-третьих, люди хотят билет, не ограниченный временем, то есть по сути это банковская карта, ограниченная количеством находящихся на ней денег. И четвертый вид билета — на время. Сегодня технологии позволяют все это реализовать. Каждый пассажир найдет свой билет. Наша задача — дать определенный уровень сервиса, когда человек сам для себя определяет, что ему более выгодно и удобно. Предложения по тарифному меню предприятием сейчас формируются. После их окончательного определения и обсчета с экономической точки зрения мы направим их в исполнительный орган для утверждения с последующей реализацией.