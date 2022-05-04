Окаянная бессонница

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Часто просыпаюсь по ночам, утром болит голова и весь день хочется спать. Раньше такого не было. Как с этим быть?» - спрашивает Екатерина Кравцова из Пскова.
Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Часто просыпаюсь по ночам, утром болит голова и весь день хочется спать. Раньше такого не было. Как с этим быть?» - спрашивает Екатерина Кравцова из Пскова.
Диссомния - нарушение сна - имеет множество причин, главными из которых являются хронические стрессовые ситуации, приводящие к неврозу, и нарушение кровотока в шейном отделе позвоночника, из-за чего снижается уровень кислорода, питающего головной мозг.
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