Окаянная бессонница

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Часто просыпаюсь по ночам, утром болит голова и весь день хочется спать. Раньше такого не было. Как с этим быть?» - спрашивает Екатерина Кравцова из Пскова.