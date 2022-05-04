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Общество / Здоровье

Окаянная бессонница

Текст:
Елена Аверьянова
4 мая 2022 года, 14:45
Фото: allsisters.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Часто просыпаюсь по ночам, утром болит голова и весь день хочется спать. Раньше такого не было. Как с этим быть?» - спрашивает Екатерина Кравцова из Пскова.

Диссомния - нарушение сна - имеет множество причин, главными из которых являются хронические стрессовые ситуации, приводящие к неврозу, и нарушение кровотока в шейном отделе позвоночника, из-за чего снижается уровень кислорода, питающего головной мозг.

Окаянная бессонницаЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ
Кроме того, храп, сопровождающийся апноэ (паузы в дыхании во время сна) тоже приводит к нарушению кровоснабжения, из-за чего человек может часто просыпаться. Сахарный диабет, ожирение, гиперхолестеринемия только усугубляют состояние. Поэтому самостоятельная постановка диагноза по одним жалобам невозможна и потребуется полноценное обследование состояния кровотока шейного отдела позвоночника, лабораторные исследования, а также консультация невролога.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния обмена веществ, а также всех инфекционных заболеваний, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Окаянная бессонница
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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