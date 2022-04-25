Удар в челюсть

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«При открывании рта начинает болеть нижнечелюстной сустав, иногда даже щелканье какое-то раздается. Это очень опасно?», - спрашивает Владислав Седов из Пскова.
Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«При открывании рта начинает болеть нижнечелюстной сустав, иногда даже щелканье какое-то раздается. Это очень опасно?», - спрашивает Владислав Седов из Пскова.
Височно-нижнечелюстные суставы испытывают очень большую нагрузку при разговоре, зевоте, пережевывании пищи. Поэтому любые нарушения питания сустава, связанные с изменением обмена веществ, хроническими заболеваниями, стоматологическими дефектами приводят к снижению его функционирования.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния обмена веществ, а также всех инфекционных заболеваний, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.
Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.