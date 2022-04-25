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Общество / Здоровье

Удар в челюсть

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Елена Аверьянова
25 апреля 2022 года, 11:33
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«При открывании рта начинает болеть нижнечелюстной сустав, иногда даже щелканье какое-то раздается. Это очень опасно?», - спрашивает Владислав Седов из Пскова.

Височно-нижнечелюстные суставы испытывают очень большую нагрузку при разговоре, зевоте, пережевывании пищи. Поэтому любые нарушения питания сустава, связанные с изменением обмена веществ, хроническими заболеваниями, стоматологическими дефектами приводят к снижению его функционирования.

Удар в челюстьЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ
 Хронические стрессы, неврозы, бруксизм также приводят к спазму челюстно-лицевых мышц, что может привести к артрозу или артриту этих суставов. Поэтому диагностика должна быть комплексной, а лечение, кроме терапии самого заболевания сустава, будет включать в себя нормализацию работы всего организма.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния обмена веществ, а также всех инфекционных заболеваний, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Удар в челюсть
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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