Удар в челюсть

«При открывании рта начинает болеть нижнечелюстной сустав, иногда даже щелканье какое-то раздается. Это очень опасно?», - спрашивает Владислав Седов из Пскова.

Височно-нижнечелюстные суставы испытывают очень большую нагрузку при разговоре, зевоте, пережевывании пищи. Поэтому любые нарушения питания сустава, связанные с изменением обмена веществ, хроническими заболеваниями, стоматологическими дефектами приводят к снижению его функционирования.

Хронические стрессы, неврозы, бруксизм также приводят к спазму челюстно-лицевых мышц, что может привести к артрозу или артриту этих суставов. Поэтому диагностика должна быть комплексной, а лечение, кроме терапии самого заболевания сустава, будет включать в себя нормализацию работы всего организма.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния обмена веществ, а также всех инфекционных заболеваний, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.