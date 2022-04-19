Что делать с отрыжкой?

«После еды начинается сильная отрыжка воздухом и пищей. Очень неприятные ощущения! Что можно с этим сделать?», - спрашивает Ирина Симонова из Пскова.

Синдром дисфагии чаще всего связан с формированием гастроэзофагального рефлюкса: патологического заброса содержимого желудка в пищевод. Причинами такого состояния могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, а также нерегулярное быстрое питание, ожирение и хронический стресс.

Обследование предполагает проведение эзогастродуоденоскопии, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и лабораторные показатели функции печени, поджелудочной железы и желудка. Необходимо пересмотреть рацион питания, исключить мучные изделия из сдобного теста, жирные и маринованные блюда, а также фастфуд. Важно не допускать переедания и перекусы «на бегу». При игнорировании полноценного графика питания такое состояние может привести к хроническому гастриту и язвенной болезни.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику желудочно-кишечного тракта, а также всех инфекционных заболеваний, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.