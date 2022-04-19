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Общество / Здоровье

Что делать с отрыжкой?

Текст:
Елена Аверьянова
19 апреля 2022 года, 12:42
Фото: politika-v-rashke.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«После еды начинается сильная отрыжка воздухом и пищей. Очень неприятные ощущения! Что можно с этим сделать?», - спрашивает Ирина Симонова из Пскова.

Синдром дисфагии чаще всего связан с формированием гастроэзофагального рефлюкса: патологического заброса содержимого желудка в пищевод. Причинами такого состояния могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, а также нерегулярное быстрое питание, ожирение и хронический стресс.

Что делать с отрыжкой?Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Обследование предполагает проведение эзогастродуоденоскопии, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и лабораторные показатели функции печени, поджелудочной железы и желудка. Необходимо пересмотреть рацион питания, исключить мучные изделия из сдобного теста, жирные и маринованные блюда, а также фастфуд. Важно не допускать переедания и перекусы «на бегу». При игнорировании полноценного графика питания такое состояние может привести к хроническому гастриту и язвенной болезни.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику желудочно-кишечного тракта, а также всех инфекционных заболеваний, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

Что делать с отрыжкой?
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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