Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Ковидный зуд

Текст:
Елена Аверьянова
11 апреля 2022 года, 15:52
Фото: storinka.com.ua
0

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«После коронавируса появился зуд кожи и боли в ногах. Противоаллергические лекарства не помогают. Что это может быть?», - спрашивает Вера Степанова из Пскова.

Чаще всего такие симптомы как следствие перенесенной коронавирусной инфекции связаны с образованием микротромбов в сосудах. В первую очередь страдают глубокие вены, особенно при наличии варикозной болезни.

Ковидный зудЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

При появлении зуда и болей нужно провести обследование артерий и вен нижних конечностей, а также лабораторное исследование свертывающей системы крови и липидного спектра. При обнаружении патологии понадобится консультация врача-флеболога или сосудистого хирурга. Также необходимо пересмотреть рацион питания: сократить количество жиров и углеводов, пить достаточное количество воды, исключить кофе и алкоголь.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику сердечно-сосудистой системы, а также всех инфекционных заболеваний, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

Ковидный зуд
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
Ковидный зуд
Хрупкое колено
Учитесь плавать
Чувство локтя

Посмотреть весь сюжет

Дети — в лагерь

Общество / Образование
7 апреля 15:16

Дети — в лагерь

Во сколько обойдется детский летний отдых псковским родителям
В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда

Общество
7 апреля 10:35

В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда
По пути к звездам

Общество
5 апреля 10:03

По пути к звездам

Опочанин Кирилл Ефимов готовится к участию в новом музыкальном проекте

  • Интенсивные осадки ожидаются в Псковской области с 15 апреля
  • Более 100 млн рублей получит Псковская область на поддержку здравоохранения
  • Последние восемь лет Донецкий молодёжный театр работал, несмотря на обстрелы
  • Псковские рестораторы: Рынок общепита будет другим
  • Арбитражный суд Псковской области призвал включить компанию «ЭГЛЕ» в реестр недобросовестных поставщиков
  • Владимир Компаниец назначен управляющим псковского отделения Северо-Западного Сбербанка
  • Еще 88 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки
  • 45 пьяных водителей задержали в Псковской области с 4 по 10 апреля
  • Частично восстановлена работа светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове
  • Готовиться к новой волне коронавируса призвала Марина Гаращенко
  • Порядка двух тонн мороженого прошли ветеринарный контроль в Псковской области
  • Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы
  • Определился ТОП-5 самых цитируемых псковских СМИ за неделю
  • Пожилой мужчина погиб в результате пожара в Псковском районе
  • До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 апреля
  • Женщина оказалась под колесами микроавтобуса в Псковском районе
  • Более 400 беженцев с Украины прибыли в Псков

    • 10 апреля

  • Новый штамм коронавируса обсудят в новом выпуске «Псковского Телеграма Online»
  • 89 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
  • Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ
  • Губернатор Псковской области: Александр Котов – мудрый и дальновидный политик
  • Одного из псковичей, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге, заключили под стражу
  • Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отмечает 61-й день рождения
  • Правительство России поможет регионам сохранить темпы переселения людей из аварийного жилья

    • 9 апреля

  • С негативом со стороны таможенников из-за георгиевских ленточек столкнулись псковские дальнобойщики
  • Астроном-любитель из Пскова поделился таймлапсом весеннего звездного неба
  • Фейк о снимках из Бучи разоблачил судмедэксперт
  • Еще 90 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
  • Михаил Ведерников призвал псковичей участвовать в голосовании по благоустройству общественных территорий
  • Выпуск сборника Псковских сказок и легенд и книги Псковских сказок для детей запланирован на текущий год

    • Новости

    «Маленькая Швейцария»

    Культура
    Елена Лешкина 7 апреля 18:07

    «Маленькая Швейцария»

    Российский город на границе с ЕС обещают преобразить

    Ласковый убийца

    Общество / Здоровье
    4 апреля 10:48

    Ласковый убийца

    Можно ли вылечить гепатит С
    Яркие оттенки черного и белого

    Общество
    1 апреля 14:20

    Яркие оттенки черного и белого

    Чем поразила и порадовала церемония награждения победителей общественной премии «Народное признание – 2021»