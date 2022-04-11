Ковидный зуд

«После коронавируса появился зуд кожи и боли в ногах. Противоаллергические лекарства не помогают. Что это может быть?», - спрашивает Вера Степанова из Пскова.

Чаще всего такие симптомы как следствие перенесенной коронавирусной инфекции связаны с образованием микротромбов в сосудах. В первую очередь страдают глубокие вены, особенно при наличии варикозной болезни.

При появлении зуда и болей нужно провести обследование артерий и вен нижних конечностей, а также лабораторное исследование свертывающей системы крови и липидного спектра. При обнаружении патологии понадобится консультация врача-флеболога или сосудистого хирурга. Также необходимо пересмотреть рацион питания: сократить количество жиров и углеводов, пить достаточное количество воды, исключить кофе и алкоголь.

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