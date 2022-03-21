Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Здоровье

Хрупкое колено

Текст:
Елена Аверьянова
21 марта 2022 года, 10:45
Фото: moinozhki.com
0

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Стало хрустеть колено, особенно при быстрой ходьбе. И боль появилась, нога временами просто подламывается. Это очень опасно?», - спрашивает Валентина Смирнова из Пскова.

Это состояние может быть связано с нарушением питания (трофики) тканей коленного сустава, а также воспалением суставной сумки или проблемами со связочным аппарат.

Хрупкое коленоЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Все эти заболевания требуют пристального внимания в виде своевременного обследования и лечения, так как изменения в суставе могут стать необратимыми. Диагностика основана на инструментальных методах: МРТ или КТ сустава, которые дадут полную картину всех изменений. В диагностике большое значение имеют лабораторные методы: определение острофазовых показателей воспаления, содержания витаминов и минералов. Лечение основывается на результатах комплексной диагностики, и может быть как консервативным (лекарственные препараты, физиотерапия), так как хирургическим при наличии выраженных изменений в суставе.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния обмена веществ, костно-суставного аппарата, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

Хрупкое колено
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Доктор нужен вовремя
«Псковская правда» открывает новую рубрику «Доктор нужен вовремя», в которой жители Псковской области могут получить квалифицированные ответы на свои вопросы о здоровье.
Хрупкое колено
Учитесь плавать
Чувство локтя
Нечем дышать

Посмотреть весь сюжет

Чудо в Погорелке

Общество
21 марта 12:02

Чудо в Погорелке

Как жители островской деревни сами построили храм
Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу

Общество
15 марта 11:59

Пушкиногорский «Зооград» пока не знает, когда сможет начать работу
Как зарядить батарейки?

Общество / Здоровье
5 марта 09:49

Как зарядить батарейки?

Когда организму требуется комплексная помощь
  • Почти 160 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области
  • Оставшиеся новогодние украшения демонтируют в Пскове
  • Коллективный иммунитет от коронавируса сформирован в трех районах Псковской области
  • 1,5 млрд рублей направят на капремонт 33 школ в Псковской области
  • «Псковская правда» вошла в топ-10 цитируемых СМИ региона по итогам недели
  • Специалист по недвижимости: Псковичи начнут вкладывать деньги не в квартиры, а в банки
  • Ипотечные квартиры могут появиться на псковском рынке недвижимости
  • 60 тонн гуманитарной помощи собрали в Пскове на прошлой неделе
  • В Псковской области началась подготовка к отопительному сезону
  • На поддержку рынка труда Псковская область получит свыше 100 млн рублей
  • До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 21 марта
  • Три улицы в Пскове могут временно остаться без воды 21 марта
  • За восемь краж в Великих Луках житель Кандалакши получил девять лет колонии

    • 20 марта

  • Новации в работе регионального управления общественных проектов обсудят в эфире «Псковского телеграма Online» 21 марта
  • До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 марта
  • Более 200 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
  • Автомобиль перевернулся в Печорском районе
  • Михаил Ведерников – работникам ЖКХ: От вашего каждодневного труда зависит благополучие жителей Псковской области
  • Центр выявления и поддержки одаренных детей откроют в Псковской области к 1 сентября

    • 19 марта

  • Губернатор Псковской области выбрал «ВКонтакте» главным средством обратной связи
  • Михаил Ведерников рассказал о ситуации с ростом цен на продукты
  • Губернатор Псковской области объяснил нехватку лекарств от болезней щитовидной железы в аптеках
  • Михаил Ведерников назвал необходимые условия для отмены масочного режима в Псковской области
  • Предпосылок для дефицита лекарств в России нет — эксперты
  • Пункт сбора гумпомощи для детей Донбасса работает в бассейне «Аквалэнд» в Великих Луках
  • Почти 240 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
  • Михаил Ведерников попросил псковичей не использовать Facebook и Instagram
  • Два проблемных дома в Пскове планируют отремонтировать
  • Мастерицы вышили карту Псковской области для всероссийского проекта
  • Юлия Дорошенко назначена судьей Псковского городского суда

    • Новости

    Снежные люди

    Экономика
    Максим Андреев 19 марта 13:26

    Снежные люди

    Владимир Селиверстов: Мальская долина любого, кто туда приезжает, затягивает

    Век живи

    Общество
    5 марта 10:01

    Век живи

    Истории женщин-долгожительниц из Псковской области

    И юный «Октябрь» впереди?

    Общество
    4 марта 12:11

    И юный «Октябрь» впереди?

    Как изменится здание бывшего псковского кинотеатра по итогам реконструкции