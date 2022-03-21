Хрупкое колено

«Стало хрустеть колено, особенно при быстрой ходьбе. И боль появилась, нога временами просто подламывается. Это очень опасно?», - спрашивает Валентина Смирнова из Пскова.

Это состояние может быть связано с нарушением питания (трофики) тканей коленного сустава, а также воспалением суставной сумки или проблемами со связочным аппарат.

Все эти заболевания требуют пристального внимания в виде своевременного обследования и лечения, так как изменения в суставе могут стать необратимыми. Диагностика основана на инструментальных методах: МРТ или КТ сустава, которые дадут полную картину всех изменений. В диагностике большое значение имеют лабораторные методы: определение острофазовых показателей воспаления, содержания витаминов и минералов. Лечение основывается на результатах комплексной диагностики, и может быть как консервативным (лекарственные препараты, физиотерапия), так как хирургическим при наличии выраженных изменений в суставе.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния обмена веществ, костно-суставного аппарата, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.