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Общество / Здоровье

Чувство локтя

Текст:
Елена Аверьянова
28 февраля 2022 года, 12:15
Фото: the-challenger.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Постоянно шелушится кожа на локтях, она сухая и жесткая. Кремы и мази не помогают. С чем это может быть связано?», - спрашивает Светлана Потапова из Пскова.

Кожа на локтевых суставах очень чувствительна и реагирует как на механическое воздействие (работа за компьютером, частое принятие горячих ванн), так и на внутренние гормональные или метаболические изменения в организме.

Чувство локтяЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ
 Это может быть нарушение углеводного обмена, снижение функции щитовидной железы, нехватка железа, витаминов А, Е и D, различных форм иммунодефицита. Помимо внешнего дефекта, сухость и шелушение кожи на локтях являются возможной причиной образования труднозаживающих трещин. Поэтому местное лечение не всегда эффективно, и такое состояние требует комплексного обследования у терапевта и эндокринолога, чтобы не пропустить развития серьезных хронических заболеваний.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния иммунной и эндокринной систем, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

Чувство локтя
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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