Чувство локтя

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Постоянно шелушится кожа на локтях, она сухая и жесткая. Кремы и мази не помогают. С чем это может быть связано?», - спрашивает Светлана Потапова из Пскова.