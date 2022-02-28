Чувство локтя

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Постоянно шелушится кожа на локтях, она сухая и жесткая. Кремы и мази не помогают. С чем это может быть связано?», - спрашивает Светлана Потапова из Пскова.
Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«Постоянно шелушится кожа на локтях, она сухая и жесткая. Кремы и мази не помогают. С чем это может быть связано?», - спрашивает Светлана Потапова из Пскова.
Кожа на локтевых суставах очень чувствительна и реагирует как на механическое воздействие (работа за компьютером, частое принятие горячих ванн), так и на внутренние гормональные или метаболические изменения в организме.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния иммунной и эндокринной систем, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.
Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.