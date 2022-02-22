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«После гайморита постоянно закладывает нос - совсем нечем дышать без применения сосудосуживающих капель. Это надолго?», - спрашивает Серафима Пирогова из Пскова.
Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».
«После гайморита постоянно закладывает нос - совсем нечем дышать без применения сосудосуживающих капель. Это надолго?», - спрашивает Серафима Пирогова из Пскова.
Если после перенесенного острого риносинусита остаются проблемы с носовым дыханием, потребуется дополнительное обследование на наличие кист в пазухах носа или формирование хронического синусита.
Это может привести к скоплению и инфицированию жидкости в пазухах носа и отёку слизистой оболочки. При длительно существующем процессе не исключено образование полипов и стойкой гипосмии или аносмии (снижению или отсутствию обоняния). Если есть аллергические реакции или нарушение обмена веществ, эта опасность усиливается. Необходима консультация оториноларинголога, который определит состояние слизистой носа и назначит соответствующее обследование и лечение. Самолечение сосудосуживающими каплями больше недели может привести к атрофии слизистой носа и формированию вазомоторного ринита, когда без их применения самостоятельное носовое дыхание становится невозможным.
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на аллергию и нарушение обмена веществ, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.
Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.
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