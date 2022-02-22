Нечем дышать

Если после перенесенного острого риносинусита остаются проблемы с носовым дыханием, потребуется дополнительное обследование на наличие кист в пазухах носа или формирование хронического синусита.

Это может привести к скоплению и инфицированию жидкости в пазухах носа и отёку слизистой оболочки. При длительно существующем процессе не исключено образование полипов и стойкой гипосмии или аносмии (снижению или отсутствию обоняния). Если есть аллергические реакции или нарушение обмена веществ, эта опасность усиливается. Необходима консультация оториноларинголога, который определит состояние слизистой носа и назначит соответствующее обследование и лечение. Самолечение сосудосуживающими каплями больше недели может привести к атрофии слизистой носа и формированию вазомоторного ринита, когда без их применения самостоятельное носовое дыхание становится невозможным.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на аллергию и нарушение обмена веществ, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.