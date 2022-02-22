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Общество / Здоровье

Нечем дышать

Текст:
Елена Аверьянова
22 февраля 2022 года, 15:42
Фото: zdorovie-legkie.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«После гайморита постоянно закладывает нос - совсем нечем дышать без применения сосудосуживающих капель. Это надолго?», - спрашивает Серафима Пирогова из Пскова.

Если после перенесенного острого риносинусита остаются проблемы с носовым дыханием, потребуется дополнительное обследование на наличие кист в пазухах носа или формирование хронического синусита.

Нечем дышатьЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Это может привести к скоплению и инфицированию жидкости в пазухах носа и отёку слизистой оболочки. При длительно существующем процессе не исключено образование полипов и стойкой гипосмии или аносмии (снижению или отсутствию обоняния). Если есть аллергические реакции или нарушение обмена веществ, эта опасность усиливается. Необходима консультация оториноларинголога, который определит состояние слизистой носа и назначит соответствующее обследование и лечение. Самолечение сосудосуживающими каплями больше недели может привести к атрофии слизистой носа и формированию вазомоторного ринита, когда без их применения самостоятельное носовое дыхание становится невозможным.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на аллергию и нарушение обмена веществ, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

Нечем дышать
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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