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Общество / Здоровье

Без осложнений

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Елена Аверьянова
25 января 2022 года, 12:57
Фото: avatars.mds.yandex.net
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Резко заболело горло и поднялась температура, а на миндалинах появился белый налет. С чего начать лечение, чтобы не было осложнений?» - спрашивает Серафима Еремина из Пскова.

Острый тонзиллит может быть вызван как бактериями (стрептококк, стафилококк), так и вирусами (вирус Эпштейна-Барра, аденовирус). Самолечение может привести к ухудшению состояния, в том числе к развитию паратонзиллярного абсцесса, требующего неотложного хирургического вмешательства. 

Без осложненийЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Наличие хронических системных заболеваний приводит к снижению иммунитета, и, соответственно, к более тяжелому течению заболевания. Поэтому нужна срочная консультация врача, который назначит необходимое обследование и подберет препараты, исходя не только из клинической картины, но и из полученных результатов анализов. Самостоятельно, до врачебной консультации, можно начать обработку ротоглотки растворами антисептических препаратов. Также необходимо пересмотреть рацион питания, чтобы не было горячих и холодных продуктов, способных вызвать раздражение слизистой оболочки ротоглотки.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

Без осложнений
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6

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