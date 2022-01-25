Без осложнений

«Резко заболело горло и поднялась температура, а на миндалинах появился белый налет. С чего начать лечение, чтобы не было осложнений?» - спрашивает Серафима Еремина из Пскова.

Острый тонзиллит может быть вызван как бактериями (стрептококк, стафилококк), так и вирусами (вирус Эпштейна-Барра, аденовирус). Самолечение может привести к ухудшению состояния, в том числе к развитию паратонзиллярного абсцесса, требующего неотложного хирургического вмешательства.

Наличие хронических системных заболеваний приводит к снижению иммунитета, и, соответственно, к более тяжелому течению заболевания. Поэтому нужна срочная консультация врача, который назначит необходимое обследование и подберет препараты, исходя не только из клинической картины, но и из полученных результатов анализов. Самостоятельно, до врачебной консультации, можно начать обработку ротоглотки растворами антисептических препаратов. Также необходимо пересмотреть рацион питания, чтобы не было горячих и холодных продуктов, способных вызвать раздражение слизистой оболочки ротоглотки.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.