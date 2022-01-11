Как избавиться от герпеса?

«В течение последнего года несколько раз появлялась «простуда» на губах. Сразу начинает болеть горло, поднимается температура, появляется сильная слабость. Как можно вылечиться?», - спрашивает Светлана Демидова из Пскова.

Герпетическая инфекция (так называемая «простуда») на губах всегда свидетельствует о снижении общего иммунитета, вызванном системным заболеванием или локальной инфекцией. Часто Herpes labialis становится маркером хронических заболеваний ротоглотки, причиной которых являются патогенные стафилококки и стрептококки.

Хронический фарингит (воспаление слизистой ротоглотки) и тонзиллит (воспаление нёбных миндалин) - наиболее распространенные болезни, провоцирующие обострение герпетической инфекции. Сахарный диабет, аутоиммунные и эндокринологические проблемы также способствуют снижению иммунного ответа. Поэтому лечить в первую очередь нужно общие заболевания, чтобы у иммунитета было достаточно сил сдерживать рецидивы герпеса.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния иммунной системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.