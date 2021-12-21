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Общество / Здоровье

От чего голова кругом?

Текст:
Елена Аверьянова
21 декабря 2021 года, 10:42
Фото: about-tea.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Просыпаюсь утром с сильным головокружением - как говорится, просто земля из-под ног уходит. Даже ложиться приходится снова на несколько минут, чтобы в себя прийти. Что нужно проверить, чтобы вылечиться?» - спрашивает Елена Акимова из Пскова.


В первую очередь нужно проверять состояние сосудов и шейного отдела позвоночника. Утреннее головокружение может свидетельствовать о нарушении кровотока, связанного с остеоартрозом или спазмами артерий и вен брахиоцефального отдела.

От чего голова кругом?Полуэктов Полуэкт Полуэктович

Атеросклеротические бляшки внутри сосудов также приводят к снижению потока крови и образованию тромбов. Во время сна все физиологические процессы в нашем организме замедляются, а при пробуждении и повышении активности сразу требуется большее количество кислорода, в связи с чем скорость кровотока начинает резко увеличиваться. Поэтому и проявляются все проблемы, связанные с гемодинамикой. Поставить диагноз поможет ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, МРТ шейного отдела позвоночника, компьютерная томография головного мозга и лабораторные анализы.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния сердечно-сосудистой системы, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

От чего голова кругом?
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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