Экипаж ДПС в Псковской области экстренно доставил в больницу женщину с инсультом. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по региону.

18 ноября около 15:00 в посёлке Локня к сотрудникам Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» обратился мужчина: он попросил помочь экстренно доставить в медучреждение его мать, которой стало плохо возле одного из кафе.

Полицейские незамедлительно поместили находившуюся в полуобморочном состоянии женщину в патрульный автомобиль и доставили её в приёмное отделение больницы Великих Лук. Расстояние составило около 70 км. В больницу пациентку уже ожидали врачи. В медучреждения диагностировали у женщины инсульт.

Медики подчеркнули, что в таких случаях критичны первые минуты – своевременная транспортировка имела решающее значение. Сейчас время состояние пациентки стабилизировалось, её жизни и здоровью ничего не угрожает, она идёт на поправку.

Сын пострадавшей позднее связался с дежурной частью ОВД и выразил благодарность сотрудникам полиции за проявленные профессионализм и неравнодушие.