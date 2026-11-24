Первый этап благоустройства набережной завершился в деревне Родина Псковского района – теперь у жителей есть удобный и безопасный спуск к реке Великой и зона отдыха со скамейками и урнами. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

По ее словам, проект стартовал этой весной по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Идею поддержали более 3 300 голосов жителей Псковского района.

Наталья Федорова отметила, что сама территория сложная и большая, поэтому работы разбили на этапы. За сезон подрядчик укрепил и забетонировал подпорную стенку между верхней площадкой и склоном у реки, установил перила, скамейки, урны, высадил растения и вымостил плиткой дорожку к реке в границах первого этапа.