Первый этап благоустройства набережной завершился в деревне Родина Псковского района – теперь у жителей есть удобный и безопасный спуск к реке Великой и зона отдыха со скамейками и урнами. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.
Фото из соцсетей Натальи Федоровой
По ее словам, проект стартовал этой весной по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Идею поддержали более 3 300 голосов жителей Псковского района.
Наталья Федорова отметила, что сама территория сложная и большая, поэтому работы разбили на этапы. За сезон подрядчик укрепил и забетонировал подпорную стенку между верхней площадкой и склоном у реки, установил перила, скамейки, урны, высадил растения и вымостил плиткой дорожку к реке в границах первого этапа.
Фото из соцсетей Натальи Федоровой
Накануне глава района вместе с депутатом Александром Ивановым проверила объект. Отдельные замечания передали подрядчику для устранения. Также обсудили продолжение проекта «Дорога к Великой»: инициативная группа готовит заявку на региональный конкурс. Одним из важных факторов является поддержка людей, желающих позитивных перемен. Жители могут обратиться в Родинский Дом культуры, где проходит сбор подписей и обсуждается наполнение проекта. Таким образом, каждый может приблизить продолжение благоустройства набережной.