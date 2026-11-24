В ходе предварительного расследования установлено: Наталья Ильина, занимая должность ректора, в период с 1 марта по 11 августа 2022 года действовала вопреки интересам службы и из корыстной заинтересованности. Она незаконно получила от подчиненного работника денежные средства на общую сумму 370 тысяч рублей.

Утверждение нового обвинительного заключения означает, что прокуратура намерена добиваться осуждения Натальи Ильиной еще по одному эпизоду, который не вошел в предыдущий приговор. Поскольку по первому делу она уже получила реальный срок, новое разбирательство может повлиять на итоговое наказание по совокупности, если суд признает ее виновной. Дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.