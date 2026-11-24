Обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной утвердил прокурор Псковской области Андрей Мошков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной утвердил прокурор Псковской области Андрей Мошков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Наталье Ильиной вменяют пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).
В ходе предварительного расследования установлено: Наталья Ильина, занимая должность ректора, в период с 1 марта по 11 августа 2022 года действовала вопреки интересам службы и из корыстной заинтересованности. Она незаконно получила от подчиненного работника денежные средства на общую сумму 370 тысяч рублей.
Наталья Ильина уже осуждена за совершение ряда должностных преступлений.
Утверждение нового обвинительного заключения означает, что прокуратура намерена добиваться осуждения Натальи Ильиной еще по одному эпизоду, который не вошел в предыдущий приговор. Поскольку по первому делу она уже получила реальный срок, новое разбирательство может повлиять на итоговое наказание по совокупности, если суд признает ее виновной. Дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.