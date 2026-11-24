С начала года по 19 ноября в пунктах пропуска на государственной границе РФ в Псковской области пресечено 139 случаев незаконного ввоза продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже физлиц, сообщили «Псковской правде» в Северо‑Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основными нарушениями стали отсутствие фитосанитарного сертификата на перевозимую продукцию и несоблюдение временных ограничений на поставки растительной продукции с территории отдельных государств. В общей сложности к ввозу было запрещено 478 кг и 152 штуки подкарантинной продукции.

В частности, среди товаров, которые пытались ввезти в Псковскую область с нарушениями требований законодательства в сфере карантина растений, – ягоды, фрукты, овощи, цитрусовые, яблоки, картофель, посадочный и семенной материал, рассада овощных культур, горшочные растения и луковицы цветочных растений.

«Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории», – подчеркнули в управлении Россельхознадзора.