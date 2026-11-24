Строительство сетей водоотведения продолжается в Пушкиногорском муниципальном округе – уже смонтирован 71 колодец из 95 по проекту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

Как отметили в ведомстве, работы идут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств из федерального бюджета.

По данным пресс-службы, помимо колодцев, проложено 2602 метра труб из 2850, подготовлено основание под очистные сооружения и установлены блоки ФБС.

Объект находится на контроле администрации округа – работы идут штатно.