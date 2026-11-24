В микрорайоне Военный городок‑3, у домов № 107 и 120 ДОС, начала работу новая спортивная площадка – теперь у местных жителей есть комфортное и безопасное пространство для активного отдыха. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс‑службе Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Площадка уже стала востребованной: здесь активно играют дети, а взрослые используют оборудованную воркаут‑зону. В пресс‑службе подчёркивают, что объект быстро обрёл «живой» характер и органично вписался в повседневную жизнь района.

Объект возведён компанией ООО «СМУ 178» в рамках исполнения компанией соцобязательств. В фонде отмечают, что такой вклад инвестора – часть системной работы по формированию комфортной городской среды: спорт и активный отдых должны быть рядом с домом, а у детей — надёжная и безопасная территория для игр.

Компания реализует в Пскове инвестпроект «Строительство центра пляжных видов спорта и сквоша „Дюна“». Его задача – сделать спорт доступнее для горожан, популяризировать здоровый образ жизни и создать современную инфраструктуру для занятий физкультурой. Сейчас в рамках проекта завершён административно‑бытовой комплекс, установлен крытый ангар центра; строительные работы продолжаются.

Проект сопровождает Фонд инвестиционного развития Псковской области: инвестору помогли получить земельные участки в аренду без проведения торгов.

Специалисты ведомства подчёркивают, что именно такая совместная работа власти и бизнеса позволяет поэтапно формировать на территории Пскова сеть современных пространств, способствующих активному и здоровому образу жизни.