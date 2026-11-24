Прянично-лубочные декорации, торговые домики, качели и беседка с Дедом Морозом – так будет выглядеть Рождественская ярмарка, которая с 21 декабря по 9 января развернется в Финском парке Пскова. О планах вэфире «Оглавления» на «Серебряном дождь» рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Как пишет Псковское агентство информации, для горожан это означает, что праздничная площадка появится в месте, куда удобно добраться, а транспортное движение из-за ярмарки перекрывать не станет. Туристам же организаторы дать отдельный повод для поездки: по словам Ольги Тимофеевой, Рождественскую ярмарку будут развивать поэтапно, добиваясь, чтобы о ней знали на всем Северо-Западе.

Помимо торговых рядов, в парке обустроят фотозоны и аллею качелей, а пространство оформят в едином сказочном стиле. Уже сейчас участие в ярмарке интересно местному бизнесу – заявки от предпринимателей принимает администрация города.

Праздничное оформление ждет и другие точки города: в Пскове украсят три моста. Троицкий и пешеходный у слияния Великой и Псковы – по национальному проекту, а пешеходный у Гельдтовой бани – на дополнительные средства из городского бюджета.