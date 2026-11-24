Сосна, стерегущая крынку с золотом, спящие богатыри в курганах и история любви Велики и Опоки – эти и другие предания могут лечь в основу нового туристического маршрута по набережной реки Великой в Пскове. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM) рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, пишет ПАИ.

Для маршрута планируют отобрать не менее десяти историй. Воплотятся они не только в тексте: на набережной появятся арт-объекты и малые архитектурные формы, в том числе интерактивные, а сопровождать прогулку будет аудиогид.

Как отметила Ольга Тимофеева, задача – сделать маршрут, которому туристы будут удивляться и которого нет ни в одном другом городе.

Истории собирают в рамках конкурса «А вот еще одна история была…», который проходит в рамках проекта «Псковские каникулы». Отклик оказался широким – организаторы получили более 300 материалов. Помимо легенды о блуждающей сосне в деревне Рогово Пыталовского района и поверья о спящих богатырях на Порховской земле, в списке есть история любви Велики и Опоки в Опочецком районе: по преданию, ее финал и подарил краю полноводную реку.

Выбирать лучшие сюжеты будут эксперты. Проект должен преобразить набережную и позволить гостям прикоснуться к живой истории региона.