Авторы из России, Германии, Беларуси и Республики Казахстан прислали 25 работ на литературный конкурс «Земля, пробуждающая вдохновение». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В «Михайловском» напомнили, что конкурс приурочен к 200-летию приезда Николая Языкова в Тригорское. Заявки подали и школьники, и взрослые – поэты и прозаики.

Эти места когда-то вдохновляли Языкова: здесь рождались строки о дружбе, свободе и красоте родной земли. Организаторы конкурса предложили современным авторам продолжить этот разговор, и инициатива нашла отклик в разных уголках мира.

Теперь жюри предстоит выбрать победителей. Список участников по номинациям опубликован на сайте Пушкинского заповедника. Там же можно найти информацию о других литературных конкурсах, прием заявок на которые еще продолжается.