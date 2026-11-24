Тем, кто планирует встретить Новый год в Псковской области, стоит поторопиться с бронью: гостиницы высшей категории на праздничные даты уже заняты. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» рассказала заместитель губернатора Ольга Тимофеева, пишет Псковское агентство информации.

Гостья радиоэфира сообщила, что Псковской область ждет на новогодних каникулах 95 тысяч гостей – больше, чем в прошлом сезоне. «Планируем, что в этом новогоднем сезоне туристов приедет больше и эта цифра достигнет 95 тысяч», – отметила Ольга Тимофеева, добавив, что планку в регионе поднимают каждый год.

По ее словам, спрос на поездки не падает, а сам Псков производит на приезжих сильное впечатление. География гостей широкая: большинство приезжает из Центральной России и с Северо-Запада, а среди иностранцев чаще всего встречаются туристы из Беларуси.