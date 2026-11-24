В четверг, 10 декабря, в Пскове пройдет ярмарка трудоустройства – ее организует кадровый центр «Работа России» по Пскову и Псковскому району. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Встреча начнется в 12:00 по адресу: Псков, улица Коммунальная, 71а.

На ярмарке будут представлены вакансии от реальных компаний, в том числе для людей с инвалидностью. Специалисты проведут индивидуальные консультации.

Посетители смогут лично поговорить с работодателями, задать вопросы об условиях работы и сразу пройти экспресс-собеседование. С собой советуют взять резюме и документы – это сэкономит время и поможет быстрее найти подходящую вакансию.