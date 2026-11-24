С начала текущего году единовременное пособие при рождении ребёнка получили более 1800 жителей Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс‑службе регионального Отделения Социального фонда России.

Право на выплату реализовали 1264 работающих и 630 неработающих родителей. На предоставление мер поддержки Отделение СФР направило свыше 53 млн рублей.

Размер единовременного пособия в текущем году составляет 28 450,45 рубля – сумма ежегодно индексируется. Как пояснил заместитель управляющего Отделением Дмитрий Яковлев, при рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребёнка.

Для работающих родителей механизм получения пособия максимально упрощён: сведения о рождении ребёнка поступают в Отделение СФР в автоматическом режиме из органов ЗАГС, на основании этих данных выплата назначается без подачи заявления.

Если мать не трудоустроена, пособие может оформить отец по месту своей работы – для этого ему нужно подать заявление работодателю и представить документ о рождении ребёнка (свидетельство или справку). Неработающие родители вправе обратиться за выплатой одним из способов: через портал «Госуслуги», в клиентской службе регионального Отделения СФР либо в Многофункциональный центр.

Пособие предоставляется независимо от уровня дохода семьи и количества детей – право на него возникает у одного из родителей либо у лица, его заменяющего. Срок назначения и выплаты составляет до 10 рабочих дней со дня поступления сведений.

«Наша задача – сделать получение мер поддержки максимально удобным для семей. Благодаря автоматическому обмену данными с органами ЗАГС работающие родители получают пособие без заявлений и визитов в ведомства», – заключил Дмитрий Яковлев.