Один взгляд в дверь шахматного класса, где шёл урок, определил путь Елены Серб. Сегодня она тренер по шахматам для детей с ОВЗ, судья соревнований и победитель всероссийского конкурса. О том, как всё начиналось и чем закончилось на сцене награждения в Москве, педагог рассказала «Псковской правде».
Единственная девочка в команде
С шахматами Елена Серб познакомилась ещё в школе. Однажды она задержалась после уроков и заглянула в кабинет, где шли кружки. Там ребята играли в шахматы.
«Мне тоже захотелось научиться», — вспоминает она.
Елена стала единственной девочкой в шахматном кружке. Тренером Елены стал Владимир Петрович Чупров — человек, которому она до сих пор благодарна за поддержку.
Педагог уже 12 лет учит детей играть в шахматы
Фото: Елена Серб
«Он мой кумир, – с улыбкой говорит педагог. – Именно он научил меня играть в шахматы и поддерживает до сих пор».
Спортивная жизнь Елены развивалась по классической шахматной траектории: турниры, соревнования, разряды. К сожалению, после третьего курса пединститута о шахматах пришлось забыть. Однако судьба вернула всё на место: когда Елена пришла работать учителем математики в специальную коррекционную школу № 7 Пскова, директор спросил, не умеет ли она играть в шахматы и не против ли обучать игре воспитанников.
«Конечно, умею, и с радостью буду заниматься с детьми», — ответила она. С того дня прошло уже 12 лет.
Программа в школе Елены такая же, как в обычных школах, — но адаптированная под её учеников. Здесь есть шахматы трёх видов: брайлевские — для незрячих детей, напольные — для отработки правил и спортивных эстафет, и самые обычные доски. Кроме того, педагог сама разработала материалы, которые помогают детям легче понять правила игры.
Все второклассники проходят шахматный всеобуч: урок встроен в сетку расписания как внеурочная деятельность и проходит в игровой форме. У каждого ребёнка — своя доска и набор фигур. Освоить правила игры и запомнить название каждой шахматной фигуры помогают интерактивная доска и раздаточный материал. К каждому ученику у Елены индивидуальный подход – со слабовидящими детьми педагог занимается в классе, с незрячими – индивидуально.
В середине октября стали известны имена 123 финалистов трека — Елена среди них
Фото: Елена Серб
«Дальше – вопрос способностей ребенка, – объясняет Елена. – Одни получают базовые знания, другие переходит в кружок для изучения тактики и стратегии».
Елена — судья третьей категории: она сама оценивает партии на школьных турнирах, соревнованиях в центре специального образования и на муниципальном уровне. Это даёт ей возможность не просто наблюдать за ростом учеников со стороны, а быть частью их спортивного пути — видеть, как ребята применяют выученные тактики, справляются с волнением и учатся достойно принимать и победы, и поражения.
Шахматы для Елены не просто спорт, а инструмент развития. По её наблюдениям, игра помогает детям в учёбе: развивает зрительное восприятие, ориентировку в пространстве, упрощает математические представления. А ещё она позволяет находить таланты.
Для детей с ОВЗ шахматы становятся по-настоящему доступным спортом
Фото: Елена Серб
«Кого-то видно сразу, кто-то проявляет себя через несколько занятий. В течение года становится понятна зона ближайшего развития и роста ребёнка», — делится педагог.
Кому-то из ребят хватает школьной программы, а кого-то Елена передаёт в руки опытных тренеров. Для детей с ОВЗ шахматы становятся по-настоящему доступным спортом: у них появляется возможность играть, участвовать в турнирах, в том числе всероссийских, и получать спортивные разряды.
В проект «Флагманы образования» платформы «Россия — страна возможностей» Елена попала почти случайно: готовилась к другому конкурсу и в мае подала заявку на индивидуальный трек «СпортТрек», который создан для учителей физкультуры, тренеров и спортсменов. Подавалась она от Центра специального образования № 1 — именно как тренер по шахматам для детей с ОВЗ.
Дальше началась марафонская дистанция: обучение, тесты после каждого блока, практические задания по своей работе. В середине октября стали известны имена 123 финалистов трека — Елена среди них.
К каждому ученику у Елены индивидуальный подход – со слабовидящими детьми педагог занимается в классе, с незрячими – индивидуально
Фото: Елена Серб
Впереди ждал новый блок: больше десяти тестов на оценку компетенций и видеовизитка. Всё сдала в последний день — и стала ждать.
В ноябре пришла новость: Елену приглашают в Москву на финальное мероприятие проекта. А 19 ноября в Доме пионеров на Воробьёвых горах наградили 30 победителей со всей России — всего на конкурс было подано 6 500 заявок.
«Я рада стать частью «Флагманов образования». Благодаря «СпортТреку» я могу свой многолетний опыт работы представить в виде системной, признанной практики», — говорит Елена Серб.
игра помогает детям в учёбе: развивает зрительное восприятие, ориентировку в пространстве, упрощает математические представления
Фото: Елена Серб
В этом сезоне на индивидуальные треки проекта поступило свыше 35 тысяч заявок — конкуренция была серьёзной.
Победители «СпортТрека» не только завоевали звание лучших, но и расширили профессиональные горизонты: они прошли спецпрограмму «Спортивная подготовка подростков 14–18 лет: психофизиология, методика и современные технологии», а ещё побывали на знаковых спортивных объектах Москвы — посмотрели, как устроена спортивная инфраструктура столицы, и подсмотрели свежие идеи для своей работы.