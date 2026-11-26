Один взгляд в дверь шахматного класса, где шёл урок, определил путь Елены Серб. Сегодня она тренер по шахматам для детей с ОВЗ, судья соревнований и победитель всероссийского конкурса. О том, как всё начиналось и чем закончилось на сцене награждения в Москве, педагог рассказала «Псковской правде».

Единственная девочка в команде

С шахматами Елена Серб познакомилась ещё в школе. Однажды она задержалась после уроков и заглянула в кабинет, где шли кружки. Там ребята играли в шахматы. «Мне тоже захотелось научиться», — вспоминает она. Елена стала единственной девочкой в шахматном кружке. Тренером Елены стал Владимир Петрович Чупров — человек, которому она до сих пор благодарна за поддержку.

«Он мой кумир, – с улыбкой говорит педагог. – Именно он научил меня играть в шахматы и поддерживает до сих пор». Спортивная жизнь Елены развивалась по классической шахматной траектории: турниры, соревнования, разряды. К сожалению, после третьего курса пединститута о шахматах пришлось забыть. Однако судьба вернула всё на место: когда Елена пришла работать учителем математики в специальную коррекционную школу № 7 Пскова, директор спросил, не умеет ли она играть в шахматы и не против ли обучать игре воспитанников. «Конечно, умею, и с радостью буду заниматься с детьми», — ответила она. С того дня прошло уже 12 лет.

Доска для всех

Программа в школе Елены такая же, как в обычных школах, — но адаптированная под её учеников. Здесь есть шахматы трёх видов: брайлевские — для незрячих детей, напольные — для отработки правил и спортивных эстафет, и самые обычные доски. Кроме того, педагог сама разработала материалы, которые помогают детям легче понять правила игры. Все второклассники проходят шахматный всеобуч: урок встроен в сетку расписания как внеурочная деятельность и проходит в игровой форме. У каждого ребёнка — своя доска и набор фигур. Освоить правила игры и запомнить название каждой шахматной фигуры помогают интерактивная доска и раздаточный материал. К каждому ученику у Елены индивидуальный подход – со слабовидящими детьми педагог занимается в классе, с незрячими – индивидуально.

«Дальше – вопрос способностей ребенка, – объясняет Елена. – Одни получают базовые знания, другие переходит в кружок для изучения тактики и стратегии». Елена — судья третьей категории: она сама оценивает партии на школьных турнирах, соревнованиях в центре специального образования и на муниципальном уровне. Это даёт ей возможность не просто наблюдать за ростом учеников со стороны, а быть частью их спортивного пути — видеть, как ребята применяют выученные тактики, справляются с волнением и учатся достойно принимать и победы, и поражения. Шахматы для Елены не просто спорт, а инструмент развития. По её наблюдениям, игра помогает детям в учёбе: развивает зрительное восприятие, ориентировку в пространстве, упрощает математические представления. А ещё она позволяет находить таланты.

«Кого-то видно сразу, кто-то проявляет себя через несколько занятий. В течение года становится понятна зона ближайшего развития и роста ребёнка», — делится педагог. Кому-то из ребят хватает школьной программы, а кого-то Елена передаёт в руки опытных тренеров. Для детей с ОВЗ шахматы становятся по-настоящему доступным спортом: у них появляется возможность играть, участвовать в турнирах, в том числе всероссийских, и получать спортивные разряды.

Расширить горизонты

В проект «Флагманы образования» платформы «Россия — страна возможностей» Елена попала почти случайно: готовилась к другому конкурсу и в мае подала заявку на индивидуальный трек «СпортТрек», который создан для учителей физкультуры, тренеров и спортсменов. Подавалась она от Центра специального образования № 1 — именно как тренер по шахматам для детей с ОВЗ. Дальше началась марафонская дистанция: обучение, тесты после каждого блока, практические задания по своей работе. В середине октября стали известны имена 123 финалистов трека — Елена среди них.

Впереди ждал новый блок: больше десяти тестов на оценку компетенций и видеовизитка. Всё сдала в последний день — и стала ждать. В ноябре пришла новость: Елену приглашают в Москву на финальное мероприятие проекта. А 19 ноября в Доме пионеров на Воробьёвых горах наградили 30 победителей со всей России — всего на конкурс было подано 6 500 заявок. «Я рада стать частью «Флагманов образования». Благодаря «СпортТреку» я могу свой многолетний опыт работы представить в виде системной, признанной практики», — говорит Елена Серб.