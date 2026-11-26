Территория у Мирожского монастыря в Пскове может получить дальнейшее развитие: регион готовит заявку на федеральный конкурс «Малые города и исторические поселения». Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал на прямой линии, отвечая на вопрос местной жительницы, пишет Псковское агентство информации.

Горожанка обратила внимание главы региона на Красноармейскую набережную – подход к Мирожскому монастырю, где, по ее словам, постоянно ездят машины и нет тротуаров для пешеходов. По словам губернатора, у объекта культурного наследия за последние годы многое сделано, и это место любят как псковичи, так и гости города.

«Мы вместе с городом готовим заявку на федеральный конкурс «Малые города и исторические поселения». Там чуть больше 112 млн рублей. Рассчитываем, что заявка выиграет», – сказал Михаил Ведерников.

Проблему с тротуарами прокомментировал глава Пскова Станислав Стармолотов. Он признал, что их действительно нет. Проект реконструкции Ольгинской набережной, в который входит и этот участок, разработан, но требует больших вложений – 1,2 млрд рублей. «Там стесненные условия, поэтому все-таки без проекта нам не обойтись», – отметил он, добавив, что можно рассмотреть вариант выделить участок отдельно.