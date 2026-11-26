Мусороперегрузочная станция возле деревни Ветошка Псковского района не станет ни свалкой, ни полигоном, заявил губернатор Михаил Ведерников в эфире прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, пишет Псковское агентство информации.

Жителей Псковского района беспокоило, куда будут уходить стоки со станции и исследовали ли площадку рядом с водотоками реки Великой.

По словам губернатора, речь идет о перегрузке мусора из малых машин в большие – «без переработки, без хранения и без какого-либо капитального строительства». Михаил Ведерников отметил, что в этом случае закон не требует ни слушаний, ни экспертизы, все нормы соблюдены, а назначение станции соответствует участку.

Михаил Ведерников в том числе подчеркнул, что расстояние от таких объектов до жилых домов должно быть не менее 100 метров – здесь же до застройки около 900 метров. Участок, уточнил губернатор, расположен вне зоны подтопления.

Отдельно глава региона указал на экономическую выгоду: перегрузочная площадка позволит экономить почти 50 млн рублей в год, иначе эти средства заложили бы в тариф для жителей. За соблюдением требований будут следить Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура, добавил он.