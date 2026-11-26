Почти 2,5 километра нового водовода проложили в Великих Луках – осталось всего шесть метров до завершения проекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

Реконструкция аварийных участков идет по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств из федерального бюджета.

Все существующие абоненты будут переключены на новый водовод.

Как отметили в министерстве, работы разбиты на два участка. Первый – от дома №43 по улице Заводской до улицы Щорса (740 метров) – проходит по застроенной территории. Второй – от улицы Запрудной до проспекта Октябрьского (1770 метров) – проложен по незастроенной местности с пересечением трех железнодорожных путей.