Арт-объект«Стрекоза» уйдет с клумбы на площади Героев-Десантников в Пскове – для нее ищут новое место, а на кольце появится более компактная архитектурная форма. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в эфире прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, сообщил Псковское агентство информации.

По его словам, изначально этот проект задумывался как небольшая форма, которая относилась бы только к клумбе и не выходила за ее границы, но в итоге получился более громоздкий вариант, который глава региона назвал не самым удачным.

«Мы находимся в диалоге с городскими властями, посмотрим, куда ее можно перенести, где это будет логично и ни с чем не будет диссонировать», – пояснил Михаил Ведерников. Губернатор обратил внимание на то, что новый объект на клумбе не должен конфликтовать с названием площади и памятником неподалеку.

Окончательное решение обсудят с ветеранами дивизии и женсоветом, после чего горожанам представят один или несколько вариантов – их мнение учтут при выборе. А до Нового года клумбу на площади украсят временными инсталляциями.