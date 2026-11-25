Вокзалы Пскова и Великих Лук за 10 месяцев 2026 года обслужили 651,6 тысяч пассажиров – это заметный показатель для региона, который показывает, насколько активно жители области пользуются железной дорогой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс‑службе Октябрьской железной дороги.

Лидер по пассажиропотоку – вокзал Пскова: здесь за этот период побывали порядка 506,5 тысяч человек. Причём подавляющее большинство – 446,8 тысяч пассажиров – выбрали поезда дальнего следования. Пригородными маршрутами воспользовались 59,7 тысяч человек: это поездки по области, удобные для дачников, студентов и тех, кто ездит на работу в соседние населённые пункты.

Вокзал Великие Луки обслужил более 145 тысяч пассажиров. Здесь, как уточнили в Октябрьской железной дороге, тоже основной поток – дальнее следование: 110,2 тысяч человек. Пригородное сообщение выбрали 34,8 тысяч пассажиров.