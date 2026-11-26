Прямой авиарейс между Псковом и Сухумом может появиться – правда, пока речь идет только о сезонном варианте и при определенных условиях. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил в эфире ежегодной прямой линии на «России 24».

Как пишет Псковское агентство информации, с такой просьбой к главе региона обратилась жительница области. Помимо авиасообщения, она попросила добавить купейный вагон к беспересадочной группе Псков – Сухум и продлить курсирование прицепных вагонов хотя бы до конца сентября, а лучше до октября.

По словам губернатора, главное препятствие – нехватка самолетов у авиакомпаний. Даже на московском направлении, где регион договорился о 14 рейсах в неделю, часть пришлось убрать из расписания, хотя власти стараются сохранить высокую частоту.

«Если будет возможность выделить дополнительные воздушные суда и будет экономическая целесообразность, так как часть полетов придется дотировать и Псковской области, мы, конечно, такую возможность рассмотрим, хотя бы в сезоне», – отметил Михаил Ведерников.

Что касается железной дороги, губернатор подчеркнул, что регион заинтересован в расширении маршрутной сети и благодарен РЖД за сотрудничество. Он не исключил, что курсирование беспересадочных вагонов в Сухум удастся продлить.