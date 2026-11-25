Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел в одном из заведений общественного питания Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управлении МВД России по Псковской области.

Проверку, в частности, провели сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову и Центра по противодействию экстремизму.

По данным пресс-службы, в кафе нашли четырех иностранных граждан. Двое из них имели патенты, но работали не по заявленной профессии. Еще двое трудились на кухне без необходимых разрешительных документов.

Нарушителей доставили в отдел по вопросам миграции, в том числе для проверки на причастность к другим правонарушениям. Каждого оштрафовали на 4 тысячи рублей по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России).

В настоящее время полиция занимается проверкой работодателя, допустившего иностранцев к работе с нарушением установленного порядка.