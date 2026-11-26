746 звонков за один день – рекорд для прямой линии губернатора Псковской области: именно столько обращений волонтеры и ИИ-помощник Ольга приняли 25 ноября. Всего же за период приема, который закрылся в 20:00, на линию поступил 3161 звонок. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, поведение жителей оказалось показательным: на линию дозвонились 2014 человек с разных номеров, а 575 из них обращались повторно. В 947 обращениях люди обозначили несколько проблем сразу. Больше всего звонков пришлось на вечер 25 ноября – 470 из 746 поступили с 17:00 до 20:00, перед эфиром и во время него.

В общей сложности разговоры длились 156 часов, или 6,5 суток без перерыва. Средний звонок занимал 3 минуты, а самый долгий растянулся на 25 минут.

Помимо звонков, по всем каналам связи за период прямой линии поступило 3452 обращения, а жители задали 5443 вопроса. Губернатор отметил, что впервые в организации помогал ИИ, в связи с этим статистику удалось собрать сразу.

Отдельно Михаил Ведерников поблагодарил волонтеров, команду ГТРК «Псков» и всех тех, кто обеспечивал организацию прямого эфира, а также каждого, кто позвонил, написал или прислал видеовопрос. «Все обращения зафиксированы и переданы в работу. Будем разбираться и искать решения», – подытожил глава региона.