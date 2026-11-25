Ключевым событием 4-го заседания псковского заксобрания, состоявшегося 25 ноября, стало принятие в первом чтении бюджета региона на 2027 год. Впрочем, этим повестка сессии вовсе не исчерпывалась. В частности, законотворцы в рамках «парламентского часа» обсудили ситуацию с отопительным сезоном, запретили на территории региона продажу вейпов и утвердили правила депутатской этики. Подробности – в репортаже «Псковской правды».

Хождение в народ

По традиции, начали с «пятиминуток гнева». Удивил на этот раз первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Вопреки обыкновению, коммунист посвятил свое выступление не абстрактным вопросам борьбы с мировым капиталом, а вполне приземленной теме: проблемам регионального здравоохранения. По словам депутата, недавно он проходил диспансеризацию, и, хотя «все организовано четко и по графику», пройти обследование у узкопрофильного специалиста все равно оказалось проблематично. Еще одна больная тема – обеспечение пациентов, в частности больных диабетом, льготными лекарствами. «Хождение в народ» в рамках диспансеризации явно пошло Петру Алексеенко на пользу. Но что касается выводов и вариантов решений, то коммунист, похоже, считает их прерогативой федерального руководства: по его словам, фракция КПРФ в Государственной Думе подготовила соответствующее обращение в прокуратуру и антимонопольную службу. «Возможно, после вмешательства ситуация сдвинется с мертвой точки», – выразил надежду парламентарий. Координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков свое выступление посвятил теме ЖКХ. По его словам, локальные аварии на теплотрассах стали регулярными, но даже если все в порядке, в домах может быть холодно из-за завоздушенных стояков, с которыми не спешат бороться управляющие компании. А в результате растущие тарифы на ЖКХ не кажутся жильцам соразмерными качеству услуг.

В преддверии тематического «парламентского часа», жириновец предложил сделать рассмотрение этого вопроса на сессиях заксобрания регулярным: не только в начале отопительного сезона, но также в середине и в конце. А при работе над бюджетом на 2027 год обратить максимальное внимание на расходы, связанные с ЖКХ. На этот раз «пятиминуткой» воспользовался и представитель «Единой России». Вице-спикер заксобрания Алексей Севастьянов счел нужным рассказать коллегам о важности территориального общественного самоуправления. Он назвал поддержку ТОС «инвестициями с высокой отдачей» и предложил увеличить финансирование этой сферы.

Тепленькая пошла

Долгожданный «парламентский час», посвященный отопительному сезону, вопреки ожиданиям, получился достаточно мирным. Началось все с ёмкого доклада министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксении Григорьевой. Глава ведомства сообщила, что все 26 муниципальных округов в установленный законодательством срок получили паспорта готовности к отопительному сезону. На связанные с этим процессом работы было выделено больше 1 миллиарда рублей. В результате обеспечена готовность свыше 4 тысяч многоквартирных жилых домов, 178 детских учреждений, 80 медицинских, 179 школ, 326 котельных, 751 километра тепловых сетей, 128 центральных тепловых пунктов, 1,5 тысячи километров водопроводных сетей, 670 километров канализационных сетей, сформированы нормативные запасы твердого и жидкого топлива. Предсказуемо последовали вопросы парламентариев. Так, Антон Минаков спросил, насколько готовы к зиме котельные в Смуравьёво-2 и Заплюсье, где в начале 2026 года наблюдались самые серьезные проблемы. Ксения Григорьева заверила, что они, как и другие муниципалитеты, где ранее случались такие инциденты, находятся на особом контроле у министерства.

Председатель профильного комитета по ЖКХ заксобрания Дмитрий Быстров также вспомнил о проблемах января 2026 года и поинтересовался качеством топлива, заготовленного на зиму в муниципалитетах: именно это направление оказалось тогда слабым местом. Министр ответила, что был проведен аудит закупок, а кроме того они контролируются ресурсоснабжающими организациями в районах. Лидер псковской «Справедливой России» Наталья Тудакова озвучила жалобы псковичей на жару в квартирах и спросила, кто должен решать проблему: управляющие компании или Псковские тепловые сети? Глава регионального ведомства ответила, что в первую очередь обращаться нужно в «управляйку», а в случае ее бездействия – в надзорные органы. Депутат от «Единой России» Андрей Козлов уточнил размер задолженности теплоснабжающих организаций Псковской области перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Ее размер, по данным Ксении Григорьевой, на 1 ноября составлял 2,5 миллиарда рублей. Однако стоит учитывать, что долги потребителей перед предприятиями ЖКХ в разы выше. В итоге «парламентский час» уложился примерно в полчаса реального времени. И депутаты большинством голосов благополучно приняли доклад министра к сведению.

Болезнь левизны

Затем заместитель губернатора – министр финансов Псковской области Татьяна Баринова представила парламентариям законопроект «Об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов». По ее словам, ключевыми приоритетами в нем остаются социальная сфера, сохранение целевых показателей по заработной плате и сбалансированность муниципальных бюджетов. Доходы регионального бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 59,8 миллиарда рублей, расходы – 63,7 миллиарда рублей. Дефицит бюджета – 3,9 миллиарда рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в 2027 году ожидается выше уровня 2026 года на 1,1 миллиарда рублей. Впрочем, оговорилась Татьяна Баринова, уже ко второму чтению эти цифры вероятнее всего традиционно изменятся за счет дотаций и субсидий из федерального центра.

Проект бюджета, как обычно, безоговорочно поддержали все фракции заксобрания, кроме КПРФ. Представитель коммунистов Дмитрий Михайлов вновь завел разговор на тему «отнять и поделить», заявив, что наполнять бюджет нужно за счет самых богатых, а также раскритиковал финансовую политику российского Центробанка. «Наша фракция будет голосовать с решением президиума ЦК КПРФ», – заявил он, оговорившись, что «региональное правительство работает в жёстких рамках, заданных параметрами федерального бюджета и руководством страны». В итоге два коммуниста стали единственными, кто воздержался при голосовании за проект бюджета Псковской области в первом чтении. Работа над главным финансовым документом области продолжится. Для этого создана согласительная комиссия, которая накануне второго чтения рассмотрит и обсудит поправки, поступившие в комитет областного Собрания по бюджету, финансам, налогам и экономической политике.

Все под контролем

Не обошлось на сессии и без споров. Дискуссию, в частности, вызвал вопрос о повышении минимального взноса на капремонт с 1 января 2027 года. Предполагается, что он вырастет на 15%: до 14,92 рубля за квадратный метр в домах без лифта и до 17,05 рубля – с лифтом. Наталья Тудакова заявила, что против повышения, поскольку считает работу регионального Фонда капремонта недостаточно прозрачной. Однако коллеги заверили ее, что фонд находится под жестким контролем надзорных органов, а спикер заксобрания Борис Елкин призвал все спорные моменты обсуждать на заседаниях комитетов. В итоге за повышение взносов на капремонт проголосовали 23 депутата, против – 3. А вызывающие у отдельных парламентариев вопросы прозрачности работы Фонда капитального ремонта законотворцы договорились обсудить на площадке комитета Законодательного Собрания Псковской области по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.