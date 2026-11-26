В Калуге началось Всероссийское комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества». За победу борются порядка 300 участников из 62 регионов России – победители и призёры межрегиональных турниров 2025-2026 годов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Государственного фонда «Защитники Отечества».

Программа соревнований включает дисциплины спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – пулевую стрельбу, стрельбу из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя; дисциплины спорта слепых – пауэрлифтинг и настольный теннис (шоудаун), а также спортивное метание ножа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Организаторами мероприятия выступили Госфонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, правительство Калужской области, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Федерация спортивного метания ножа и Всероссийская федерация спорта слепых при поддержке Министерства спорта России.

Всероссийский Кубок стал финалом двухлетнего цикла состязаний, которые в течение 2025-2026 годов прошли во всех федеральных округах страны.

С приветственным словом к участникам и организаторам обратился президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что за прошедшее время Кубок вырос в масштабное общественное движение, объединяющее ветеранов СВО и членов их семей. «География его турниров расширяется, они охватывают все новые виды спорта. В этом году древняя, гостеприимная Калуга радушно встречает участников соревнований, которые достойно выступили на межрегиональных этапах, проявили мастерство, силу духа и волю, показали себя закалёнными бойцами. Искренне желаю вам честных, убедительных побед на всероссийском уровне. Ваше стремление идти вперёд и, невзирая на трудности, добиваться успеха вызывает глубокое уважение», – говорится в приветствии Владимира Путина. Президент в том числе выразил признательность организаторам Кубка – Государственному фонду «Защитники Отечества», Паралимпийскому комитету и Минспорту России, правительству Калужской области и общероссийским спортивным федерациям.

«Спорт был и остаётся одним из важнейших инструментов восстановления и возвращения ветеранов к активной жизни. Он укрепляет веру в себя, помогает преодолевать трудности и открывает новые возможности», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По её словам, с каждым годом Кубок объединяет всё больше защитников из разных регионов страны. На этих соревнованиях, подчеркнула она, герои демонстрируют спортивное мастерство и силу духа, получают возможность встретиться с боевыми товарищами, поделиться опытом и поддержать друг друга.

Кубок «Защитников Отечества» проводится с 2023 года. За это время состоялось 15 комплексных физкультурных мероприятий среди ветеранов СВО – два всероссийских и 13 межрегиональных. Общее число участников превысило 2 тысячи ветеранов боевых действий, получивших военные травмы при выполнении задач СВО.