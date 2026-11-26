К 20 ноября в Псковской области от гриппа уже привились 164 тысяч 699 жителей – это почти треть населения региона (29,23%). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс‑служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что вакцина есть и кампания продолжается – именно прививка лучше всего защищает от болезни и её возможных тяжёлых последствий.

Особенно уязвимы перед гриппом люди с хроническими болезнями, те, кто часто болеет ОРВИ, дети, пожилые и беременные – для них риск осложнений выше.

В Роспотребнадзоре напомнили, что, чтобы привиться, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства: там проведут осмотр и сделают прививку.