Великолукский городской суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил под стражу на два месяца 33-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство своей сожительницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 21 ноября обвиняемый, находясь в нетрезвом виде в одном из гаражей Великих Лук, поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег ее зажигалкой.

Потерпевшая получила термические и химические ожоги общей площадью около 20%, в том числе глубокие. Женщину спасли – благодаря своевременной госпитализации.

Действия обвиняемого квалифицированы следственным органом по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Великолукский городской суд согласился с доводами следствия о необходимости изоляции мужчины от общества.